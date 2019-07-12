Рахманов перешел в «Ислочь»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Артем Рахманов подписал контракт с .

Соглашение действует до конца года, сообщает «Прессбол».

Ранее игрок выступал в шведском клубе высшей лиги АФК «Эскильстуна». Рахманов уже играл за «Ислочь»: во второй половине 2018 года он провел за этот клуб 12 матчей в национальном первенстве страны.

Подробную статистику 29-летнего футболиста смотрите здесь.