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Рахманов перешел в «Ислочь»
13.07.2019 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Артем Рахманов подписал контракт с
Соглашение действует до конца года, сообщает
Ранее игрок выступал в шведском клубе высшей лиги АФК «Эскильстуна». Рахманов уже играл за «Ислочь»: во второй половине 2018 года он провел за этот клуб 12 матчей в национальном первенстве страны.
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