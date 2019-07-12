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Рахманов перешел в «Ислочь»

13.07.2019 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Артем Рахманов подписал контракт с «Ислочью».

Соглашение действует до конца года, сообщает «Прессбол».

Ранее игрок выступал в шведском клубе высшей лиги АФК «Эскильстуна». Рахманов уже играл за «Ислочь»: во второй половине 2018 года он провел за этот клуб 12 матчей в национальном первенстве страны.

Подробную статистику 29-летнего футболиста смотрите здесь.

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Защитник Артем Рахманов подписал контракт с «Ислочью».
 
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