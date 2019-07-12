Шевченко о тренерском штабе минского «Динамо»: «Он получился какой-то неоднородный»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Алексей Шевченко порассуждал о тренерском штабе минского «Динамо».

«В Минске довольно быстро разобрались с тренерским штабом, но он получился какой-то неоднородный. Крейгу Вудкрофту будет помогать Павел Перепахин, которого совсем недавно ушел из юниорской сборной страны. В Беларуси кадры кончились и Павел уже работал в команде, правда, слишком давно, когда помогал Александру Андриевскому. 10 лет прошло. Перепахин был в числе кандидатов на пост главного тренера «Динамо», но в том списке вообще фигурировали все, а тренер попал после довольно удачного юниорского чемпионата мира, где его команда устроила сенсацию.

Возвращается в команду тренер вратарей Андрей Мезин и у него будет масса работы, так как в пятницу уже подписан шестой по счету голкипер в команду. Но никто из них не способен конкурировать с Йонасом Энротом, так что дел у Мезина будет очень много.

Удивило приглашение Александра Журика. Последний сезон он работал с клубом МХЛ «Динамо» (Москва), не попал в плей-офф при довольно сильном составе и удивлял тем, что заставлял игроков бегать с баллонами во время регулярного чемпионата, после чего они не могли передвигаться по льду. Но он всего лишь помощник, тем более, про него в клубе сказали отдельно. Мол, если сработается с Вудкрофтом, то останется. Видимо, Крейг тоже кое-что слышал. Не забывайте, что еще есть Михаил Грабовский. Правда, он одновременно и спортивный директор», – сказал Шевченко.