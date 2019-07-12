Александр Батищев: «У руководства минского «Торпедо» есть надежда, что АБФФ поможет доиграть чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александр Батищев объяснил свой уход из минского «Торпедо».

- Прокомментируйте свой уход из минского «Торпедо».

– Тут все довольно просто. Единственный спонсор команды отказался ее финансировать, а без зарплаты очень тяжело, ведь за что-то же нужно кормить и одевать семью. Поэтому решил искать новое место работы где не будет проблем с деньгами.

- Говорят, футболисты «Торпедо» уже два месяца не получали зарплату. Это так?

– Да, это правда. После майского матча против «Славии» мы не получали никаких выплат. Были слухи, что у нас скоро мог появиться новый спонсор. Но пока никто так и не взялся за финансирование клуба. Может даже случиться так, что «Торпедо» станет банкротом. Неизвестно еще сможет ли команда доиграть чемпионат. В таких условиях я не видел причины, чтобы продолжать дальнейшее сотрудничество. Тяжело это все.

- Было ли какое-то собрание или разговор с руководством после того как Михаил Мироненков отказался спонсировать команду?

– Встречи с руководством были, но он главный инвестор и все исходило от него. После той игры со «Славией» стали появляться слухи, что якобы Михаил Мироненков больше не будет спонсировать команду. Лично нам он ничего не объявлял, не приезжал, с командой напрямую не контактировал. Говорили, что у нас был шанс все исправить, но из-за неудовлетворительного результата он принял уже взвешенное решение отказать в финансировании.

- Говорят, что АБФФ может продлить жизнь команды и якобы уже оплачивает транспорт.

– Были такие разговоры. У руководства есть надежда, что федерация поможет доиграть чемпионат, а там уже будет видно. Не хотелось бы, чтобы такая команда с историей и традициями исчезла. Надеюсь, что если обратятся в АБФФ, то там откликнутся и не допустят худшего развития событий для «Торпедо».

- Какая была атмосфера в команде, когда начались все эти трудности?

– Тяжелая. Когда у тебя нет средств нормально жить, решать какие-то бытовые вопросы, то гораздо сложнее сосредоточиться только на футболе. В таких условиях у многих не получалось абстрагироваться на поле от всего происходящего. Настроение было очень плохое. Такое ощущение раненного зверя, который ждет, когда его уже добьют, чтобы не мучиться, – сказал Батищев.