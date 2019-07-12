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Киргизский защитник Кичин перешел в минское «Динамо»
13.07.2019 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
26-летний киргизский защитник Валерий Кичин стал игроком минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
С 2016 года футболист выступал за «Енисей», в составе которого пробился в РПЛ. За сибиряков Кичин провел 82 матча, в которых набрал 10 (6+4) результативных баллов, был капитаном команды.
Также защитник является капитаном национальной сборной Киргизии, за которую провел 25 матчей.
В «Динамо» Кичин будет выступать под 12-м номером.
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Киргизский защитник Валерий Кичин стал игроком минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
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