Михайлович объявил, что у него лейкемия

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил о тяжелом заболевании.

«У меня лейкемия.

Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха.

Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза.

Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивна, но победить можно.

Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют.

Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву», – заявил Михайлович.