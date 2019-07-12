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Михайлович объявил, что у него лейкемия
13.07.2019 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил о тяжелом заболевании.
«У меня лейкемия.
Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха.
Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза.
Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивна, но победить можно.
Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют.
Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву», – заявил Михайлович.
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил о тяжелом заболевании.
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