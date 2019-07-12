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КХЛ. Павлович останется в минском «Динамо»
13.07.2019 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Александр Павлович остается в «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».
Форвард продлил контракт с клубом еще на год.
Предстощий сезон станет уже девятым в КХЛ. На его счету 293 матча и 57 (27+30) очков.
Отметим, что самым успешным для Павловича оказался чемпионат-2016/17 под руководством Крэйга Вудкрофта, когда хоккеист набрал 20 баллов и носил нашивки капитана и ассистента капитана команды.
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Нападающий Александр Павлович остается в «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».
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