КХЛ. Павлович останется в минском «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Александр Павлович остается в «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».

Форвард продлил контракт с клубом еще на год.

Предстощий сезон станет уже девятым в КХЛ. На его счету 293 матча и 57 (27+30) очков.

Отметим, что самым успешным для Павловича оказался чемпионат-2016/17 под руководством Крэйга Вудкрофта, когда хоккеист набрал 20 баллов и носил нашивки капитана и ассистента капитана команды.