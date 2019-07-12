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БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ». Туоминен, Виллюмссон и Драгун сыграют с первых минут
13.07.2019 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Риос, Виллюмссон, Стасевич, Волков, Туоминен, Милич, Симович.
Запасные: Свирский, Березкин, Скавыш, Бессмертный, Бага, Ходжаниязов, Мукам.
Запасные: Горбунов, Николаевич, Соловей, Юсов, По, Бегунов.
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Стали известны стартовые составы БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» на матч 15-го тура чемпионата Беларуси.
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