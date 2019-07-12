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Соболенко вернется в топ-10 рейтинга WTA

13.07.2019 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп благодаря победе на «Уимблдоне» вернется в топ-4, откуда выпала, в начале лета не защитив титул «Ролан Гаррос».

В понедельник 27-летняя румынка поднимется с седьмого места на четвертое. Финалистка Серена Уильямс поднимется с десятого места на девятое.

Прошлогодняя чемпионка «Уимблдона» Анжелик Кербер, на нынешнем турнире проигравшая во втором круге, выпадет из десятки и станет 13-й. В нее вернется Арина Соболенко.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Симона Халеп благодаря победе на «Уимблдоне» вернется в топ-4, откуда выпала, в начале лета не защитив титул «Ролан Гаррос».
 
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