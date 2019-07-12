|
Соболенко вернется в топ-10 рейтинга WTA
13.07.2019 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп благодаря победе на «Уимблдоне» вернется в топ-4, откуда выпала, в начале лета не защитив титул «Ролан Гаррос».
В понедельник 27-летняя румынка поднимется с седьмого места на четвертое. Финалистка Серена Уильямс поднимется с десятого места на девятое.
Прошлогодняя чемпионка «Уимблдона» Анжелик Кербер, на нынешнем турнире проигравшая во втором круге, выпадет из десятки и станет 13-й. В нее вернется Арина Соболенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)