Соболенко вернется в топ-10 рейтинга WTA

Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп благодаря победе на «Уимблдоне» вернется в топ-4, откуда выпала, в начале лета не защитив титул «Ролан Гаррос».

В понедельник 27-летняя румынка поднимется с седьмого места на четвертое. Финалистка Серена Уильямс поднимется с десятого места на девятое.

Прошлогодняя чемпионка «Уимблдона» Анжелик Кербер, на нынешнем турнире проигравшая во втором круге, выпадет из десятки и станет 13-й. В нее вернется Арина Соболенко.