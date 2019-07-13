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Бага о том, что Брест играет с клубами после того, как с ними сыграл БАТЭ: «Фора ли это? У них фора, что они на самолете летают по стране, а так – нет»

13.07.2019 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1) прокомментировал тот факт, что брестское «Динамо» играет с соперниками после того, как с ними встретились борисовчане.

– Вас не смущает, что Брест в этом году играет с соперниками после того, как с ними сыграл БАТЭ?

– Заметьте, не я это сказал. Поэтому оставим этот вопрос именно на этом.

– Это является форой для брестчан?

– У них фора, что они на самолете летают по стране, а так – нет, – сказал Бага.

Напомним, брестское «Динамо» на игру с «Витебском» (1:0) отправилось чартерным рейсом.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1) прокомментировал тот факт, что брестское «Динамо» играет с соперниками после того, как с ними...
 
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