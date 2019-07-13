|
Бага о том, что Брест играет с клубами после того, как с ними сыграл БАТЭ: «Фора ли это? У них фора, что они на самолете летают по стране, а так – нет»
13.07.2019 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1) прокомментировал тот факт, что брестское «Динамо» играет с соперниками после того, как с ними встретились борисовчане.
– Вас не смущает, что Брест в этом году играет с соперниками после того, как с ними сыграл БАТЭ?
– Заметьте, не я это сказал. Поэтому оставим этот вопрос именно на этом.
– Это является форой для брестчан?
– У них фора, что они на самолете летают по стране, а так – нет, – сказал Бага.
Напомним, брестское «Динамо» на игру с «Витебском» (1:0) отправилось чартерным рейсом.
БАТЭ пройдет “Пяст” – 2,8!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)