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Неймар о лучшем воспоминании: «Когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»

14.07.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «ПСЖ» Неймар вспомнил лучшие моменты в карьере.

– Лучший момент в футбольной карьере?

– Их два. Первый – победа на Олимпийских играх с Бразилией. Второй – камбэк против «ПСЖ» (ответный матч 1/8 финала ЛЧ, который закончился победой «Барселоны» 6:1 – прим. Sports.ru).

Не испытывал таких чувств, как тогда, когда мы забили этот 6-й гол, это было невероятно!

– Лучшее воспоминание из раздевалки? 

– Я не знаю. Ну, когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»... Это было абсолютно... Мы все сошли с ума после этого! Считаю, что это было самое лучшее чувство для всех нас, – сказал Неймар.

 
 
 
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Публикация от Oh My Goal – Football • Soccer (@ohmygoal)

 
 
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Форвард «ПСЖ» Неймар вспомнил лучшие моменты в карьере.
 
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