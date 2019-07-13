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Неймар о лучшем воспоминании: «Когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»
14.07.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «ПСЖ»
– Лучший момент в футбольной карьере?
– Их два. Первый – победа на Олимпийских играх с Бразилией. Второй – камбэк против
Не испытывал таких чувств, как тогда, когда мы забили этот 6-й гол, это было невероятно!
– Лучшее воспоминание из раздевалки?
– Я не знаю. Ну, когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»... Это было абсолютно... Мы все сошли с ума после этого! Считаю, что это было самое лучшее чувство для всех нас, – сказал Неймар.
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Форвард «ПСЖ» Неймар вспомнил лучшие моменты в карьере.
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