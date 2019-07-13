Неймар о лучшем воспоминании: «Когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «ПСЖ» вспомнил лучшие моменты в карьере.

– Лучший момент в футбольной карьере?

– Их два. Первый – победа на Олимпийских играх с Бразилией. Второй – камбэк против (ответный матч 1/8 финала ЛЧ, который закончился победой «Барселоны» 6:1 – прим. Sports.ru).

Не испытывал таких чувств, как тогда, когда мы забили этот 6-й гол, это было невероятно!

– Лучшее воспоминание из раздевалки?

– Я не знаю. Ну, когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»... Это было абсолютно... Мы все сошли с ума после этого! Считаю, что это было самое лучшее чувство для всех нас, – сказал Неймар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oh My Goal – Football • Soccer (@ohmygoal) 13 Июл 2019 в 1:38 PDT