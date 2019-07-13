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UFC в Сакраменто. Де Рандами нокаутировала Лэдд, Фэйбер – Саймона и другие результаты

14.07.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Сакраменто прошел UFC Fight Night 155. В главном бою встретились топовые представительницы женского легчайшего дивизиона Жермен де Рандами и Эспен Лэдд – победу одержала де Рандами техническим нокаутом за 16 секунд

Основной кард: 

Жермен де Рандами (9-3) победила Эспен Лэдд (8-1) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Юрайя Фэйбер (35-10) победил Рикки Саймона (15-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Джош Эмметт (15-2) победил Мирсада Бектича (13-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Карл Роберсон (8-2) победил Веллингтона Турмана (15-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

Марвин Веттори (13-3-1) победил Сезара Феррейру (13-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

В предварительном карде экс-чемпионка UFC Никко Монтаньо (4-3) проиграла Жулианне Пенье (9-3).

 
 
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