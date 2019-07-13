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UFC в Сакраменто. Де Рандами нокаутировала Лэдд, Фэйбер – Саймона и другие результаты
14.07.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Сакраменто прошел UFC Fight Night 155. В главном бою встретились топовые представительницы женского легчайшего дивизиона Жермен де Рандами и Эспен Лэдд – победу одержала де Рандами техническим нокаутом за 16 секунд
Основной кард:
Жермен де Рандами (9-3) победила Эспен Лэдд (8-1) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);
Юрайя Фэйбер (35-10) победил Рикки Саймона (15-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);
Джош Эмметт (15-2) победил Мирсада Бектича (13-2) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);
Карл Роберсон (8-2) победил Веллингтона Турмана (15-3) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Марвин Веттори (13-3-1) победил Сезара Феррейру (13-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
В предварительном карде экс-чемпионка UFC Никко Монтаньо (4-3) проиграла Жулианне Пенье (9-3).
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Сегодня в Сакраменто прошел UFC Fight Night 155.
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