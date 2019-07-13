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Вадим Скрипченко: «В этом году хорошая конкуренция за чемпионство. В верхней части таблицы три команды достаточно амбициозны. И мы в том числе»

14.07.2019 00:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от БАТЭ (1:4) в матче 15 тура чемпионата Беларуси.

– Все по делу, БАТЭ заслуженно одержал победу. Что касается игры, наверное, нельзя давать преимущество в два мяча такой классной команде на старте игры. Конечно, очень сложно и энергозатратно потом возвращаться в игру.

Во втором тайме, когда мы отыграли один мяч, появилась надежда, что мы можем спасти игру. Тем не менее, еще раз говорю, что БАТЭ – опытная команда, играя дома при своих болельщиках и ведя в счете, один из лидеров мастерски исполнил и сделал счет 3:1. По сути стало понятно, что нам будет тяжело спасти эту игру. О четвертом голе даже не хочу говорить.

Концовка игры – нарушение игровой дисциплины. Когда соперник воодушевлен и идет большими силами вперед, появляется уверенность, от этого и пропустили четвертый гол. Наверное, после того, когда счет стал 2:0, эпизодами мы начали выравнивать игру и не заслуживали 1:4.

Нам нужно проанализировать матч и двигаться дальше. Неприятное поражение, но это всего лишь одна игра, надо сделать работу над ошибками.

– Вы довольны, как сложился первый круг для вашей команды? Какие планы на вторую часть сезона? По-прежнему стоит задача бороться за медали?

– Давайте по порядку: мы сыграли первый круг, однако не заглядываем в будущее, живем настоящим. Понятно, что сейчас находимся на четвертой позиции, но, к сожалению, достаточно большой уже отрыв от трех первых команд. Плюс у «Шахтера» играть в запасе, который сейчас третий. Чтобы рассчитывать на борьбу с этой тройкой, нужно создать баланс в команде. Нужно укрепить две-три позиции. По крайней мере, создать конкуренцию для того, чтобы вклиниться в борьбу за призовые места. Поэтому над этим будем работать, время нам позволяет. И самая главная задача – вернуть ребят, которые не могут помочь команде по состоянию здоровья. Неизвестно будет ли готов к следующей игре Аффи, под вопросом участие Гайдучика, четвертую карточку сегодня получил Букорац.

– Как считаете, БАТЭ показал сегодня чемпионскую игру?

– Давайте не бежать впереди паровоза. В любом случае, в этом году хорошая конкуренция за чемпионство. В верхней части таблицы три команды достаточно амбициозны. И мы в том числе. Еще раз говорю, сейчас Брест, «Шахтер» и БАТЭ находятся в хорошей конкуренции между собой. Впереди 15 игр и желаю, чтобы интрига сохранилась, и достойная команда завладела чемпионским титулом, – сказал Срипченко.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от БАТЭ (1:4) в матче 15 тура чемпионата Беларуси.
 
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