Алексей Бага: «То, что мы поедем в Польшу, чтобы выйти дальше – это 100 процентов. Даже больше, чем 100»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после победы над «Торпедо-БелАЗ» (4:1) поделился мнением об ответном матче с «Пястом» в квалификации Лиги чемпионов.

– БАТЭ может так же агрессивно начать матч с поляками, как сегодня?

– Мы можем все. Знаете, у «Чайф» есть песня такая: «Не спешите нас хоронить». Во-первых, не нужно бежать впереди паровоза. Во-вторых, накрываться одеялом. Все будет нормально! Мы можем все и это не раз доказывали. В общем-то, мы настраиваемся на игру, на результат. Как оно будет... Это футбол, тут много вещей, на которые никак не можешь повлиять: любой отскок, рикошет, судейское решение – ты не в силах изменить. Но то, что мы поедем туда, чтобы выйти дальше – это 100 процентов. Даже больше, чем 100, – сказал Бага.

Ответный матч «Пяст» – БАТЭ пройдет 17 июля. Первая игра завершилась вничью 1:1.