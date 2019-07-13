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Суперкубок Польши. Соперник БАТЭ в ЛЧ «Пяст» проиграл «Лехии»

14.07.2019 01:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче за Суперкубок Польши соперник БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов «Пяст» проиграл «Лехии».

Суперкубок Польши

Пятс – Лехия 1:3 (0:2, 1:1)

13 июля, 21.30

Ответный матч «Пяст» – БАТЭ (первая игра 1:1) пройдет 17 июля.

 
 
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В матче за Суперкубок Польши соперник БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов «Пяст» проиграл «Лехии».
 
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