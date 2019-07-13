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Суперкубок Польши. Соперник БАТЭ в ЛЧ «Пяст» проиграл «Лехии»
14.07.2019 01:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче за Суперкубок Польши соперник БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов «Пяст» проиграл «Лехии».
Суперкубок Польши
Пятс – Лехия 1:3 (0:2, 1:1)
13 июля, 21.30
Ответный матч «Пяст» – БАТЭ (первая игра 1:1) пройдет 17 июля.
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В матче за Суперкубок Польши соперник БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов «Пяст» проиграл «Лехии».
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