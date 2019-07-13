Уимблдон. Финал. Джокович и Федерер сыграют в 16:00

Источник материала: Tribuna.com

В финале «Уимблдона» Роджер Федерер и Новак Джокович встретятся в 48-й раз. Джокович ведет 25:22 и выиграл два их предыдущих финала во Всеанглийском клубе (в 2014-2015 годах).

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Финал

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