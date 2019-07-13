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Уимблдон. Финал. Джокович и Федерер сыграют в 16:00

14.07.2019 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финале «Уимблдона» Роджер Федерер и Новак Джокович встретятся в 48-й раз. Джокович ведет 25:22 и выиграл два их предыдущих финала во Всеанглийском клубе (в 2014-2015 годах).

 

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
14 июля, 16.00
Онлайн матча

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В финале «Уимблдона» Роджер Федерер и Новак Джокович встретятся в 48-й раз.
 
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