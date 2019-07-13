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Уимблдон. Финал. Джокович и Федерер сыграют в 16:00
14.07.2019 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале «Уимблдона» Роджер Федерер и Новак Джокович встретятся в 48-й раз. Джокович ведет 25:22 и выиграл два их предыдущих финала во Всеанглийском клубе (в 2014-2015 годах).
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
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В финале «Уимблдона» Роджер Федерер и Новак Джокович встретятся в 48-й раз.
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