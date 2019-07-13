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«Бавария» представила гостевую форму. Она белая

14.07.2019 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Бавария» представила гостевой комплект формы на сезон-2019/20.

Форма выполнена в белом цвете с серыми вставками и узорами.

Техническим спонсором мюнхенцев является компания adidas.

«Бавария» представила гостевую форму. Она белая

«Бавария» представила гостевую форму. Она белая

Фото: официальный твиттер «Баварии»

 
 
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«Бавария» представила гостевой комплект формы на сезон-2019/20.
 
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