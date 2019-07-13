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«Бавария» представила гостевую форму. Она белая
14.07.2019 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Бавария» представила гостевой комплект формы на сезон-2019/20.
Форма выполнена в белом цвете с серыми вставками и узорами.
Техническим спонсором мюнхенцев является компания adidas.
Фото: официальный твиттер «Баварии»
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«Бавария» представила гостевой комплект формы на сезон-2019/20.
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