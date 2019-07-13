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Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»
14.07.2019 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.
По информации Mirror, 21-летний нападающий входит в сферу интересов «Арсенала»,
Сообщается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в россиянине замену ушедшему из клуба Дэниэлу Старриджу. Английские клубы оценивают трансфер Чалова в 20 млн фунтов.
К игроку проявляют интерес и немецкие клубы, в частности,
В прошлом сезоне нападающий ЦСКА стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов и отдав 7 голевых передач.
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Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.
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