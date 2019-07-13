Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.

По информации Mirror, 21-летний нападающий входит в сферу интересов «Арсенала», , «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Сообщается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в россиянине замену ушедшему из клуба Дэниэлу Старриджу. Английские клубы оценивают трансфер Чалова в 20 млн фунтов.

К игроку проявляют интерес и немецкие клубы, в частности, , дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Также Чалов привлек внимание «Севильи» и .

В прошлом сезоне нападающий ЦСКА стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов и отдав 7 голевых передач.