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Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

14.07.2019 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.

По информации Mirror, 21-летний нападающий входит в сферу интересов «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Сообщается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп видит в россиянине замену ушедшему из клуба Дэниэлу Старриджу. Английские клубы оценивают трансфер Чалова в 20 млн фунтов.

К игроку проявляют интерес и немецкие клубы, в частности, «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Также Чалов привлек внимание «Севильи» и «Монако».

В прошлом сезоне нападающий ЦСКА стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов и отдав 7 голевых передач.

 
 
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Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.
 
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