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Бага о явке журналистов: «Не ждали, что 4:1 будет? Правильно, БАТЭ же уже не тот… На Буге все будет нормально. Там все ждут»
14.07.2019 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отметил небольшое количество журналистов на пресс-конференции после матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1).
– Вот она, наша журналистика – как победа, [так] никого нет.
- Может, никто не ждал?
– Чего не ждали? Что 4:1 будет? Правильно, БАТЭ же уже не тот… Завтра [в воскресенье] на Буге все будет нормально. Там все ждут, Брестская крепость… – сказал Бага.
Напомним, сегодня брестское «Динамо» принимает «Динамо» из Минска.
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Бага о явке журналистов: «Не ждали, что 4:1 будет? Правильно, БАТЭ же уже не тот… На Буге все будет нормально. Там все ждут»
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отметил небольшое количество журналистов на пресс-конференции после матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1).
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