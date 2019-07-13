Бага о явке журналистов: «Не ждали, что 4:1 будет? Правильно, БАТЭ же уже не тот… На Буге все будет нормально. Там все ждут»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отметил небольшое количество журналистов на пресс-конференции после матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1).

– Вот она, наша журналистика – как победа, [так] никого нет.

- Может, никто не ждал?

– Чего не ждали? Что 4:1 будет? Правильно, БАТЭ же уже не тот… Завтра [в воскресенье] на Буге все будет нормально. Там все ждут, Брестская крепость… – сказал Бага.

Напомним, сегодня брестское «Динамо» принимает «Динамо» из Минска.