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Бага о явке журналистов: «Не ждали, что 4:1 будет? Правильно, БАТЭ же уже не тот… На Буге все будет нормально. Там все ждут»

14.07.2019 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отметил небольшое количество журналистов на пресс-конференции после матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1).

– Вот она, наша журналистика – как победа, [так] никого нет.

- Может, никто не ждал?

– Чего не ждали? Что 4:1 будет? Правильно, БАТЭ же уже не тот… Завтра [в воскресенье] на Буге все будет нормально. Там все ждут, Брестская крепость… – сказал Бага.

Напомним, сегодня брестское «Динамо» принимает «Динамо» из Минска.

«На базе было 23 человека, в автобус не зайти, а сегодня 15 – как у Шевцова в гандболе». Бага просит не хоронить БАТЭ

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага отметил небольшое количество журналистов на пресс-конференции после матча с «Торпедо-БелАЗ» (4:1).
 
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