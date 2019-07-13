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БАТЭ стал лидером чемпионата Беларуси

14.07.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Футболисты БАТЭ стали лидерами 15-го тура чемпионата Беларуси, они обыграли команду «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости.

БАТЭ стал лидером чемпионата Беларуси

Матч проходил на «Борисов-Арене» и уже на 2-й минуте игрок БАТЭ Неманья Милич вывел команду вперед. Спустя меньше чем 10 минут счет стал 2:0 благодаря Станиславу Драгуну.

Во втором тайме счет стал 4:1, гол борисовской команде смог забить только Кирилл Премудров. БАТЭ вышло на первое место в турнирной таблице, впереди их может быть только брестское «Динамо». Решающий матч пройдет 14 июля в Бресте, играть будут с минским «Динамо».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Футболисты БАТЭ стали лидерами 15-го тура чемпионата Беларуси, они обыграли команду «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости....
 
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