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Инна Савчук и Вероника Леонюк завоевали золото на ЧЕ (U-23) по гребле на байдарках и каноэ в Чехии

14.07.2019 14:41 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Инна Савчук и Вероника Леонюк завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы (U-23) по гребле на байдарках и каноэ в Рачице (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории среди юниорок в соревнованиях в каноэ на 500 м Вероника Леонюк пересекла финишную черту первой. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Анна Маро из Венгрии, а Ивана Дьяченко из Украины - третья.

В заезде среди гребцов до 23-х лет на 500 м в каноэ Инна Савчук опередила Малгожату Пулавску из Польши, третье место у шведки Мелины Андерссон.

В копилке сборной Беларуси три золотые награды на молодежном чемпионате. Ранее в категории юниоры в каноэ на 1000 м Владислав Полешко и Матвей Шалак финишировали первыми.

Чемпионат Европы в Рачице продолжится сегодня заездами на байдарках и каноэ на 200 м.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Инна Савчук и Вероника Леонюк завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы (U-23) по гребле на байдарках и каноэ в...
 
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