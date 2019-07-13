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Белоруска Анна Максимова заняла третье место на этапе КЕ по триатлону в Эстонии
14.07.2019 14:58 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Максимова заняла третье место на этапе Кубка Европы по триатлону в эстонском Тарту, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации триатлона.
На турнире (750 м плавание, 20 км велогонка и 5 км бег) лидер белорусской команды Анна Максимова показала результат - 59 мин 19 сек.
Победительницей соревнований стала Анника Коч из Германии - 58 мин. 18 сек., на втором месте россиянка Александра Разаренова - 58 мин. 57 сек.
Еще одна представительница Беларуси Татьяна Лукша финишировала 13-й.
В мужской гонке белорусский атлет Никита Белый занял 12 место.-0-
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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анна Максимова заняла третье место на этапе Кубка Европы по триатлону в эстонском Тарту, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
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