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Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»

14.07.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование.

Сегодня французский нападающий будет официально презентован на «Камп Ноу». Презентация начнется в 20:30 по московскому времени.

12 июля француз официально стал игроком «Барселоны» и заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.

Сумма отступных в контракте Гризманна – 800 млн евро. «Барса» прописывает дикие клаусулы после ухода Неймара

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