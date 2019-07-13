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Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»
14.07.2019 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок «Барселоны»
Сегодня французский нападающий будет официально презентован на «Камп Ноу». Презентация начнется в 20:30 по московскому времени.
12 июля француз официально стал игроком «Барселоны» и заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.
Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.
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