Гризманн прошел медосмотр в «Барселоне»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Барселоны» прошел медицинское обследование.

Сегодня французский нападающий будет официально презентован на «Камп Ноу». Презентация начнется в 20:30 по московскому времени.

12 июля француз официально стал игроком «Барселоны» и заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.