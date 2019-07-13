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Алексей Шевченко: «Минское «Динамо» везет на сбор 40 человек. Они там смогут прокормить всех? Не используют на это весь бюджет?»

14.07.2019 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Алексей Шевченко высказался о первом сборе минского «Динамо», на который команда везет 40 хоккеистов.

«Веселье происходит и в Минске. Команда везет на первый сбор 40 человек, и 20 из них на просмотровом контракте. Они там смогут прокормить всех? Не используют на это весь бюджет?» – сказал Шевченко в эфире «YouTube-канала «Спорт-Экспресс».

Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко высказался о первом сборе минского «Динамо», на который команда везет 40 хоккеистов.
 
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