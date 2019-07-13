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Алексей Шевченко: «Минское «Динамо» везет на сбор 40 человек. Они там смогут прокормить всех? Не используют на это весь бюджет?»
14.07.2019 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко высказался о первом сборе минского «Динамо», на который команда
«Веселье происходит и в Минске. Команда везет на первый сбор 40 человек, и 20 из них на просмотровом контракте. Они там смогут прокормить всех? Не используют на это весь бюджет?» – сказал Шевченко в эфире «
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
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