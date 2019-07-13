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Агент Кичина: «Подкупил уважительный подход менеджмента минчан, амбиции клуба, достойное финансовое предложение и фигура главного тренера»

14.07.2019 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Маньяков, агент новичка минского «Динамо» Валерия Кичина, поделился подробностями сделки.

«Кичин подписал с минским «Динамо»️ договор на 1,5 года.

После неплохого сезона в составе «Енисея» и феноменального выступления в составе национальной сборной Киргизии на Кубке Азии у Валеры был ряд хороших предложений от клубов из России и Казахстана, обрывали телефон мои коллеги из Турции.

Но самым конкретным и «живым» был оффер от минского «Динамо». В процессе переговоров подкупил уважительный подход менеджмента минчан, амбиции клуба, достойное финансовое предложение и фигура главного тренера.

Для Кичина это новый вызов. Новый опыт», – написал Кичин в своем Instagram.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Александр Маньяков, агент новичка минского «Динамо» Валерия Кичина, поделился подробностями сделки.
 
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