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Агент Кичина: «Подкупил уважительный подход менеджмента минчан, амбиции клуба, достойное финансовое предложение и фигура главного тренера»
14.07.2019 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александр Маньяков, агент новичка минского «Динамо» Валерия Кичина,
«Кичин подписал с минским «Динамо»️ договор на 1,5 года.
После неплохого сезона в составе «Енисея» и феноменального выступления в составе национальной сборной Киргизии на Кубке Азии у Валеры был ряд хороших предложений от клубов из России и Казахстана, обрывали телефон мои коллеги из Турции.
Но самым конкретным и «живым» был оффер от минского «Динамо». В процессе переговоров подкупил уважительный подход менеджмента минчан, амбиции клуба, достойное финансовое предложение и фигура главного тренера.
Для Кичина это новый вызов. Новый опыт», – написал Кичин в своем
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Агент Кичина: «Подкупил уважительный подход менеджмента минчан, амбиции клуба, достойное финансовое предложение и фигура главного тренера»
Александр Маньяков, агент новичка минского «Динамо» Валерия Кичина, поделился подробностями сделки.
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