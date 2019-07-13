ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОФАКТ: Команды Новополоцка и Минска победили в общем зачете чемпионата Беларуси по водным лыжам

14.07.2019 16:48 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: Команды Новополоцка и Минска победили в общем зачете чемпионата Беларуси по водным лыжам
Кирилл Лапковский

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды спортшкол Новополоцка и Минска победили в общем зачете юниорского чемпионата Беларуси по водным лыжам, который завершился в Волчковичах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам трех видов программы (фигурного катания, слалома и прыжков с трамплина) за риксеном (электротягой) воднолыжники витебского региона в общем зачете набрали 16323,09 балла. Минчане в категории до 19-и лет - 7722,76.

Три золотые медали по итогам турнира в активе новополочанина Кирилла Лапковского, выступавшего в категории до 19 лет. В заключительном виде программы - прыжках с трамплина - в финале он смог показать результат 49,5 м. Минчанка Елена Пархоменко в этом виде улетела на 40,2 м, новополочанка София Гвоздева победила в прыжках с трамплина среди 15-летних - 36,7 м, а среди юношей в этой возрастной категории равных не было представителю столицы Василию Мазуркевичу - 41,8 м.

Чемпионат в Республиканском центре олимпийской подготовки (РЦОП) по воднолыжному спорту в поселке Волчковичи под Минском стал отборочным для спортсменов от 15 до 19 лет к предстоящему 13-15 сентября домашнему юниорскому чемпионату Европы.

Как отметил старший тренер РЦОП Виктор Новожилов, формирование команды на предстоящий старт осенью по итогам чемпионата Беларуси практически завершено. "Для участия в сентябрьском чемпионате Европы отобраны по пять спортсменов, шестые номера еще решаем. После турнира в Волчковичах юниорская команда отправится в словацкий город Кошице, где 19-21 июля состоится Кубок Европы. Далее ребята будут готовиться к главному старту сезона уже в Беларуси", - рассказал Виктор Новожилов.

Годом ранее на чемпионате Европы белорусские воднолыжники заняли первое командное место среди девушек и юношей. И в сентябре команда, по словам тренера, постарается подтвердить статус одной из ведущих сборных в Европе.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды спортшкол Новополоцка и Минска победили в общем зачете юниорского чемпионата Беларуси по водным лыжам, который завершился в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Агент Кичина: «Подкупил уважительный подход менеджмента минчан, амбиции клуба, достойное финансовое предложение и фигура главного тренера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика