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В последних девяти играх брестское «Динамо» обыграло минское лишь однажды
14.07.2019 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 15-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» сыграет против минских одноклубников.
Отметим, что брестчане одержали лишь одну победу в последних девяти матчах против «бело-голубых». 22 сентября 2017 года они дома минимально (1:0) обыграли минчан. В свою очередь, на счету «Динамо» Минск 4 победы. Также четыре раза команды расходились миром.
Игра состоится в Бресте. Начало в 20:45.
Динамовское дерби: Минск обыграет Брест – 8,5!
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