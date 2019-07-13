В последних девяти играх брестское «Динамо» обыграло минское лишь однажды

Источник материала: Tribuna.com

В 15-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» сыграет против минских одноклубников.

Отметим, что брестчане одержали лишь одну победу в последних девяти матчах против «бело-голубых». 22 сентября 2017 года они дома минимально (1:0) обыграли минчан. В свою очередь, на счету «Динамо» Минск 4 победы. Также четыре раза команды расходились миром.

Игра состоится в Бресте. Начало в 20:45.