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Гран-при Великобритании. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Леклер – третий

14.07.2019 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Гран-при Великобритании
Сильверстоун
14 июля 2019 года
Гонка
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 52 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +24,928
3. Шарль Леклер («Феррари») +30,117
4. Пьер Гасли («Ред Булл») +34,692
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +39,458
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +53,639
7. Даниэль Риккардо («Рено») +54,401
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.05,540
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1.06,720
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.12,733
11. Ландо Норрис («Макларен») +1.14,281
12. Алекс Албон («Торо Россо») +1.15,617 
13. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.20,086
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
16. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
 
Сошли:
 
Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Ромен Грожан («Хаас»)
 

Гран-при Великобритании. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Леклер – третий, Квят – 17-й 

 
 
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Гран-при Великобритании Сильверстоун 14 июля 2019 года Гонка 1.
 
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