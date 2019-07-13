Сергей Канашиц: «Календарь чемпионата Беларуси должен быть незыблемым, но эта аксиома у нас почему‑то не действует»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц высказался о переносе игр в чемпионате Беларуси.

«Все участники европейского похода дружно стали переносить матчи внутреннего календаря, сдвигая поединки чемпионата страны, кто куда — на осень с ее косыми дождями. Едва выдвинулись в путь, а уже устали. Признаться, такое поведение вызывает не только легкий приступ раздражения, но и непонимание. Ясно, что еврокубки — основной способ заработка для наших клубов, но когда в жертву приносится родной чемпионат (где, между прочим, как никогда жаркая интрига и напряжение), то все это выглядит неуважением к собственному дому ради шабашки на стороне. Календарь первенства страны должен быть незыблемым, но эта аксиома у нас почему‑то не действует и попирается каждый год.

А главное, ради чего? Ответ знает главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев, который после поединка с «Хиберниансом» пожаловался на тяжелую жизнь .

После таких слов тренера хочется расплакаться. Особенно, наверное, проникнутся жалостью шахтеры, работающие в забое. Какие же они бедные и несчастные, наши футболисты! Как загнанные лошади! Ну хорошо, пройдем «Хибернианс» (что далеко не факт), а дальше? Ломать весь календарь и превращать чемпионат страны в клоунаду ради выхода во второй квалификационный раунд Лиги Европы? А как же сентенция, что футбол — для зрителей? Что‑то в этом ряду явно не клеится. И стоит ли потом удивляться, что на матчи в Солигорске ходит горстка болельщиков. Не чувствуют, видимо, свою надобность», – написал Канашиц.