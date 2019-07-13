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Сергей Канашиц: «Минское «Динамо» – единственная команда, которая в еврокубках работает не на собственный карман, а на развитие всего белорусского футбола»

14.07.2019 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о матче минского «Динамо» с «Лиепаей» в Лиге Европы (1:1).

«В Лиепае игра получилась непростой, но «Динамо», уступая по ходу матча, сумело отыграться. А могло и победить, если бы уже в добавленное арбитром время сумело использовать верный шанс — пенальти. Не вышло. Однако это набивание шишек видится крайне полезным, ведь в составе минчан на поле выходят не легионеры средней руки, а сплошь молодежь — воспитанники клуба.

И в этом плане «Динамо» единственная команда, которая в еврокубках работает не на собственный карман, а на развитие всего белорусского футбола. Максим Плотников — 21 год, Александр Чиж — 22 года, Максим Швецов — 21 год, Владислав Лях — 19 лет, а Никите Демченко, который вышел в стартовом составе, вообще 16! Есть еще целая обойма таких же юношей с горящими глазами на подходе. За ними будущее. И за такое «Динамо» действительно хочется болеть от всей души!» – написал Канашиц.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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