«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Милевский, Тигиев, Лаптев выйдут с первых минут. Савицкий – вне заявки

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы «Динамо» Брест и «Динамо» Минск на матч 15-го тура чемпионата Беларуси.

Динамо Брест: Гутор, Кацикас, Дуарте, Павловец, Веретило, Нойок, Кисляк, Милевский, Нехайчик, Хобленко, Лаптев

Запасные: Павлюченко, Кики, Юзепчук, Иванов, Бабаво, Витус, Полховский

Динамо Минск: Плотников, Гаврилович, Швецов, Чиж, Тигиев, Капленко, Яхая, Залеский, Билоног, Вергейчик, Ксенофонтов

Запасные: Игнатович, Фатаи, Зубович, Треботич, Халимончик, Демченко, Иванов

Матч начнется в 20.45 на «Брестском». Прямая трансляция на «Беларусь 5». Текстовая трансляция – на Tribuna.com .

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