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«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. Милевский, Тигиев, Лаптев выйдут с первых минут. Савицкий – вне заявки
14.07.2019 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы «Динамо» Брест и «Динамо» Минск на матч 15-го тура чемпионата Беларуси.
Динамо Брест: Гутор, Кацикас, Дуарте, Павловец, Веретило, Нойок, Кисляк, Милевский, Нехайчик, Хобленко, Лаптев
Запасные: Павлюченко, Кики, Юзепчук, Иванов, Бабаво, Витус, Полховский
Динамо Минск: Плотников, Гаврилович, Швецов, Чиж, Тигиев, Капленко, Яхая, Залеский, Билоног, Вергейчик, Ксенофонтов
Запасные: Игнатович, Фатаи, Зубович, Треботич, Халимончик, Демченко, Иванов
Матч начнется в 20.45 на «Брестском». Прямая трансляция на «Беларусь 5».
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Динамовское дерби: Минск обыграет Брест – 8,5!
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