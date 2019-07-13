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Экс-подполковник милиции Телешев стал руководителем академии брестского «Динамо»

14.07.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, экс-подполковник милиции Олег Телешев стал руководителем академии брестского «Динамо».

Он сменил на этом посту Алима Селимова.

Ранее Телешев был директором Белшины. Он возглавил клуб вскоре после ухода из клуба российских инвесторов. Также Телешев исполнял обязанности заместителя председателя совета Минской межтерриториальной организационной структуры БФСО «Динамо».

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, экс-подполковник милиции Олег Телешев стал руководителем академии брестского «Динамо».
 
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