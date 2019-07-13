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Андрей Салангин: «Я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять минское «Торпедо»

14.07.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин сообщил, что команда может продолжить выступление в чемпионате Беларуси.

– Наш основной инвестор отказался от финансирования. До этого, после «Славии», была информация, что будет результат – будут и финансы. После матча с «Энергетиком» был дан окончательный ответ, что финансирования больше не будет. Годовой бюджет у нас сформирован, но мы ежемесечно получали за определенные услуги финансы, выставляли счета и от этого жили. Мы жили от месяца к месяцу. То есть, гарантий на год или пол года не было.

- Велся ли поиск альтернативный источник финансирования?

– Да, конечно, он велся и до сих пор ведется. Я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять «Торпедо». Мы в устной форме оговорили все, финансовые вопросы – тоже. Сколько необходимо, чтобы доиграть чемпионат, сколько долгов надо погасить, как бы их все устраивает. Я поеду на встречу, где мы будем решать дальнейшую судьбу «Торпедо». Если все срастется, то тогда «Торпедо» будет продолжать играть в высшей лиге, – сказал в эфире «Козел про футбол».

Ранее сообщалось, что два месяца назад клуб покинул главный инвестор – российский бизнесмен Михаил Мироненков.

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Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин сообщил, что команда может продолжить выступление в чемпионате Беларуси.
 
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