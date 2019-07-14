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Личка о трансферах: «У нас ушел Фамейе, поэтому игрок на фланг не помешал бы»

14.07.2019 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка сообщил, что хотел бы усилить команду в ближайшее трансферное окно. 

«Открывается трансферное окно и я хотел бы добавить несколько игроков в состав. У нас ушел Фамейе, поэтому игрок на фланг не помешал бы. Важно, чтобы новички были качественные и после прихода сразу могли играть», – сказал Личка.

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка сообщил, что хотел бы усилить команду в ближайшее трансферное окно.
 
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