Личка о трансферах: «У нас ушел Фамейе, поэтому игрок на фланг не помешал бы»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка сообщил, что хотел бы усилить команду в ближайшее трансферное окно.

«Открывается трансферное окно и я хотел бы добавить несколько игроков в состав. У нас ушел Фамейе, поэтому игрок на фланг не помешал бы. Важно, чтобы новички были качественные и после прихода сразу могли играть», – сказал Личка.