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Личка о трансферах: «У нас ушел Фамейе, поэтому игрок на фланг не помешал бы»
14.07.2019 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка сообщил, что хотел бы усилить команду в ближайшее трансферное окно.
«Открывается трансферное окно и я хотел бы добавить несколько игроков в состав. У нас ушел Фамейе, поэтому игрок на фланг не помешал бы. Важно, чтобы новички были качественные и после прихода сразу могли играть», – сказал Личка.
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