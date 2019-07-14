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Сергей Гуренко: «Гаврилович справился с Милевским»

14.07.2019 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о матче против брестских одноклубников (2:1). 

«Думаю, игра всем зрителям понравилась. Мы преднамеренно отдали инициативу, воспользовались быстрыми игроками на флангах. Благодарен нашем футболистам за самоотдачу, молодцы. У нас 20 человек в обойме. В зависимости от условий и команды соперника подбираем состав.

Сегодня нам нужно было пространство, чтобы играть за спину брестской защите. Поставили Билонога, рассчитывали на его скорость. Ксенофонтов, также молодой игрок, сыграл нормально, не выпадал. Гаврилович? Хороший футболист, справился сегодня с Милевским», – сказал Гуренко.

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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о матче против брестских одноклубников (2:1).
 
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