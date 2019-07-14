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Брестское «Динамо» проиграло впервые за 17 матчей в чемпионате
14.07.2019 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 15-м туре чемпионата Беларуси «Динамо» Брест проиграло «Динамо» Минск – 1:2.
Таким образом, с учетом минувшего чемпионата беспроигрышная серия брестчан оборвалась. Она составляла 17 матчей.
Рекорд чемпионата Беларуси принадлежит БАТЭ — 45 матчей кряду без поражений.
Разница забитых и пропущенных командой голов у «Динамо» Брест (36-9).
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