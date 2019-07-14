Сергей Ковальчук: «Коллеги говорят — вы готовы проводить Олимпийские игры»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси ответил на вопрос, сколько страна заработала на Европейских играх в Минске.

«Заработали в любом случае. Давайте посмотрим, что сделано в государстве. Отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился, учебно-материальная база, инвентарь закуплен.

Но, самое главное, мы получили колоссальный, бесценный опыт проведения спортивных соревнований. Мы такого высокого уровня соревнований никогда не проводили. Я от своих коллег слышу: Вы готовы проводить Олимпийские игры», — цитирует Ковальчука TUT. BY со ссылкой на « Беларусь 5 ».