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Сергей Ковальчук: «Коллеги говорят — вы готовы проводить Олимпийские игры»
14.07.2019 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси ответил на вопрос, сколько страна заработала на Европейских играх в Минске.
«Заработали в любом случае. Давайте посмотрим, что сделано в государстве. Отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился, учебно-материальная база, инвентарь закуплен.
Но, самое главное, мы получили колоссальный, бесценный опыт проведения спортивных соревнований. Мы такого высокого уровня соревнований никогда не проводили. Я от своих коллег слышу: Вы готовы проводить Олимпийские игры», — цитирует Ковальчука
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