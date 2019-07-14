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Сергей Ковальчук: «Коллеги говорят — вы готовы проводить Олимпийские игры»

14.07.2019 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси ответил на вопрос, сколько страна заработала на Европейских играх в Минске.

«Заработали в любом случае. Давайте посмотрим, что сделано в государстве. Отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился, учебно-материальная база, инвентарь закуплен.

Но, самое главное, мы получили колоссальный, бесценный опыт проведения спортивных соревнований. Мы такого высокого уровня соревнований никогда не проводили. Я от своих коллег слышу: Вы готовы проводить Олимпийские игры», — цитирует Ковальчука TUT. BY со ссылкой на «Беларусь 5».

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Теги: Минск
 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси ответил на вопрос, сколько страна заработала на Европейских играх в Минске.
 
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