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Антуан Гризманн: «Месси будет легендой для моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе»

15.07.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси

«Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья. 

Месси будет легендой для моего сына и детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – сказал Гризманн.

Гризманн об отношениях с Месси и Суаресом: «Ассистами я смогу все наладить»

 
 
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Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.
 
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