|
Антуан Гризманн: «Месси будет легендой для моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе»
15.07.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о форварде каталонского клуба
«Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья.
Месси будет легендой для моего сына и детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – сказал Гризманн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)