Антуан Гризманн: «Месси будет легендой для моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением о форварде каталонского клуба .

«Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья.

Месси будет легендой для моего сына и детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – сказал Гризманн.

Гризманн об отношениях с Месси и Суаресом: «Ассистами я смогу все наладить»