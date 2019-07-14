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Бахар о переходе в другой клуб: «Если будут достойные предложения какие-то, то почему нет? Надо делать шаг вперед»

15.07.2019 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

21-летний полузащитник «Минска» Иван Бахар поделился мнением о том, готов ли он перейти в другой клуб.

«Если будут достойные предложения какие-то, то почему нет? Надо делать шаг вперед. Вроде молодой-молодой, а уже скоро 21-22. У нас почему-то считают, что молодой – это 23-24. В Европе играют в 18-19 лет, то есть, конечно, хочется за какие-то более высокие места бороться и более высокие цели ставить», – сказал Бахар в программе «Обзор тура» на «Беларусь 5».

Ранее сообщалось о том, что Бахар может покинуть «Минск». Им интересуются в Беларуси и Венгрии.

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Теги: Минск
 
 
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21-летний полузащитник «Минска» Иван Бахар поделился мнением о том, готов ли он перейти в другой клуб.
 
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