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Милевский после матча с «Динамо»: «Мы еще в Минск приедем»

15.07.2019 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в своем инстаграме после матча с минским «Динамо» (1:2) поприветствовал своего бывшего одноклубника Алексея Гавриловича и намекнул на реванш во втором круге.

«Леха, был рад видеть! Мы еще в Минске приедем. Продолжение. Ты знаешь!  Всем спасибо за первый круг!», – написал Милевский.

Брестское «Динамо», проиграв вчера минчанам, потерпело первое поражение в сезоне и утратило лидерство в таблице чемпионата Беларуси. На первое место поднялся БАТЭ – 37 очков, вторая позиция у брестского клуба – 36 очков. У «Шахтера» – 31 очко и игра в запасе.

Минское и брестское «Динамо» во втором круге встретятся в столице в рамках заключительного тура чемпионата Беларуси. Матч пройдет 30 ноября.

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Теги: Минск
 
 
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в своем инстаграме после матча с минским «Динамо» (1:2) поприветствовал своего бывшего одноклубника Алексея...
 
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