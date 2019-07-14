Гуренко о команде из ЧБ в России «Можно создать новую команду, назвав ее «Беларусь», например. Любому российскому клубу лететь к нам не дальше чем во Владивосток, зато аура отличная»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему поддержал идею президента ЦСКА Евгения Гинера о допуске в чемпионат России клубов из стран СНГ.

«Для белорусского футбола вижу только плюсы. Где еще развиваться нашим футболистам? Как клубу-делегату пробиваться в еврокубки? Что такое еврокубки? Только если попадешь в групповой этап, тебе гарантированы шесть матчей, а так, можно и после двух закончить. В России же игр хорошего уровня у команды будет более 30. К тому же отправлять БАТЭ или «Динамо» (Минск) — так для меня вопрос не стоит.

Можно создать новую команду, назвав ее «Беларусь», например. Любому российскому клубу лететь к нам не дальше чем во Владивосток, зато аура отличная. Когда еврокубковый «Зенит» приезжал, в Минске собрался полный стадион. И на «Спартак» соберется, и на «Локомотив» с ЦСКА. Каждый матч при аншлаге – разве плохо? Клубы из Уэльса участвуют в чемпионате Англии – и довольны. Так что не вижу минусов. Особенно если собрать приличный состав из лучших белорусских игроков и усилиться качественными легионерами. Мы точно будем конкурентоспособны, вот увидите», – цитирует Гуренко «Матч ТВ» , сообщает «Чемпионат» .