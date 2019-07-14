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Чепа о матче «Динамо» Брест – «Динамо» Минск: «Гол Нойока должен был быть отменен, и назначен свободный удар»

15.07.2019 17:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа рассмотрел спорный момент в матче «Динамо» Брест – «Динамо» Минск.

«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. На 82-й минуте хозяева поля сравнивают счет. Александр Нойок плотным ударом посылает мяч в ворота минчан. Если вы посмотрите внимательно этот момент и остановите стоп-кадр, когда мяч только-только отрывается от ноги Александра Нойока, заметите, что в момент удара на расстоянии не более полутора метров от вратаря минчан Плотникова находится Сергей Кисляк, который перекрывает ему видимость, то есть, в момент удара Кисляк находится ближе к линии ворот соперника, чем предпоследний игрок обороны.

И в данном случае это очевидное положение вне игры. Этот гол должен был быть отменен, и назначен свободный удар, – сказал Чепа в эфире передачи «Судите с нами».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа рассмотрел спорный момент в матче «Динамо» Брест – «Динамо» Минск.
 
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