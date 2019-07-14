Гуренко о «Зенит» – «Динамо»: «Я про «Газпром»-то сказал после матча в том плане, что у соперника возможности выше, а не в том, в котором многие подумали»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о поражении от «Зенита» (1:8) в минувшем розыгрыше .

— По прошествии времени можете сказать, что это было — 1:8 в Питере после 4:0 в ?

— Для меня самым странным было то, что до «Зенита» у нас очень долго не было матча, в котором ребята не выполнили бы установку. Мы за год проиграли всего три раза — дважды и сразу после — «Городее». Но даже в этих встречах выдерживали структуру игры. А в Питере развалились с первых минут. Меня зацепил только этот вопрос.

— Нашли на него ответ?

— Если бы начал в этом копаться, потерял бы команду. Нас не было бы ни в призерах, ни в еврокубках.

— Судя по вашим словам, покопаться было в чем.

— Есть соответствующие органы и структуры. Если им это надо — должны разобраться, я считаю. У меня нет такого ресурса.

— Кому-то душу излили после ужасного поражения?

— Внутри себя переварил. И даже игру ни разу не пересматривал. Никого не хочу обвинять, я и про -то сказал после матча в том плане , что у «Зенита» возможности выше, а не в том, в котором многие подумали. Просто остался вопрос, на который у меня нет ответа.

— Вы ведь и сами, слышал, попали под подозрение у тогдашнего президента клуба Чижа?

— Сказал сразу: готов к любым проверкам и детекторам, мне нечего скрывать, – цитирует Гуренко sportbox со ссылкой на « МАТЧ ТВ ».