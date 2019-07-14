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Гуренко о «Зенит» – «Динамо»: «Я про «Газпром»-то сказал после матча в том плане, что у соперника возможности выше, а не в том, в котором многие подумали»
15.07.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о поражении от «Зенита» (1:8) в минувшем розыгрыше
— По прошествии времени можете сказать, что это было — 1:8 в Питере после 4:0 в
— Для меня самым странным было то, что до «Зенита» у нас очень долго не было матча, в котором ребята не выполнили бы установку. Мы за год проиграли всего три раза — дважды
— Нашли на него ответ?
— Если бы начал в этом копаться, потерял бы команду. Нас не было бы ни в призерах, ни в еврокубках.
— Судя по вашим словам, покопаться было в чем.
— Есть соответствующие органы и структуры. Если им это надо — должны разобраться, я считаю. У меня нет такого ресурса.
— Кому-то душу излили после ужасного поражения?
— Внутри себя переварил. И даже игру ни разу не пересматривал. Никого не хочу обвинять, я и про
— Вы ведь и сами, слышал, попали под подозрение у тогдашнего президента клуба Чижа?
— Сказал сразу: готов к любым проверкам и детекторам, мне нечего скрывать, – цитирует Гуренко
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