ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гуренко о «Зенит» – «Динамо»: «Я про «Газпром»-то сказал после матча в том плане, что у соперника возможности выше, а не в том, в котором многие подумали»

15.07.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о поражении от «Зенита» (1:8) в минувшем розыгрыше Лиги Европы.

— По прошествии времени можете сказать, что это было — 1:8 в Питере после 4:0 в Минске?

— Для меня самым странным было то, что до «Зенита» у нас очень долго не было матча, в котором ребята не выполнили бы установку. Мы за год проиграли всего три раза — дважды БАТЭ и сразу после «Зенита» — «Городее». Но даже в этих встречах выдерживали структуру игры. А в Питере развалились с первых минут. Меня зацепил только этот вопрос.

— Нашли на него ответ?

— Если бы начал в этом копаться, потерял бы команду. Нас не было бы ни в призерах, ни в еврокубках.

— Судя по вашим словам, покопаться было в чем.

— Есть соответствующие органы и структуры. Если им это надо — должны разобраться, я считаю. У меня нет такого ресурса.

— Кому-то душу излили после ужасного поражения?

— Внутри себя переварил. И даже игру ни разу не пересматривал. Никого не хочу обвинять, я и про «Газпром»-то сказал после матча в том плане, что у «Зенита» возможности выше, а не в том, в котором многие подумали. Просто остался вопрос, на который у меня нет ответа.

— Вы ведь и сами, слышал, попали под подозрение у тогдашнего президента клуба Чижа?

— Сказал сразу: готов к любым проверкам и детекторам, мне нечего скрывать, – цитирует Гуренко sportbox со ссылкой на «МАТЧ ТВ».

”Динамо” обыграет “Лиепаю” больше чем в один мяч – 2,2!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о поражении от «Зенита» (1:8) в минувшем розыгрыше Лиги Европы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Россияне и белорусы примерно одинаковы. Строгость нам еще никогда не вредила»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика