Николай Ходасевич: «Мы не спешим хоронить. У БАТЭ было столько матчей, когда первый домашний не складывается»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об ответном матче БАТЭ – «Пяст».

«Все наши радужные представления, что наш чемпионат сделал какой-то скачок вверх и мы находимся в самом соку, обернулся тем, что мы посмотрели, что у всех есть проблемы. И это сказывается на международной арене.

Но мы не спешим хоронить. Я заостряю сейчас на футбольном клубе БАТЭ. Да, 1:1 в Польше. Но сколько же мы видели на самом деле таких историй. И как же тяжело, наблюдая за белорусским футболом, искоренять, вытравливать этот пессимизм, негатив в душе о том, что твоя команда дальше никуда не пройдет. А БАТЭ проходил. Они ехали в Армению и, казалось, что там все безнадежно, они ездили в Александрию (героический дубль Иванича), они ездили в Австрию, Израиль. У БАТЭ было столько матчей, когда первый домашний не складывается, а выездной – откуда не возьмись залетает этот мяч. И все складывается, и БАТЭ проходит дальше.

Да, нет Щербицкого, Филипенко. Кто заменит Драгуна, если у клуба нет человека по фамилии плеймейкер. И для БАТЭ это проблема, потому что раньше они были. И, наконец, в атаке: кто будет забивать? Только Игорь Стасевич, который демонстрирует офигенную игру. Если Стасевич затащит... Как будто одна надежда. Но, когда один в поле воин, его же легко закрыть», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .