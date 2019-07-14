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Игорь Стасевич: «Любой футболист — неважно, сколько ему лет, — хочет попробовать себя на более высоком уровне. Я не исключение»
15.07.2019 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Игорь Стасевич поделился мнением о возможной смене клуба.
- В ходу своего рода «мем»: Стасевич, как хорошее вино, с каждым годом только лучше. Может, есть мысли о легионерстве, или даже предложения?
– Любой футболист — неважно, сколько ему лет, — хочет попробовать себя на более высоком уровне. Я не исключение. Но есть по мне предложения или нет, вообще не в курсе. Поэтому скажу одно: я игрок
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