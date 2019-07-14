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Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

15.07.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером.

Голландец выбрал номер 21. Ранее под ним в каталонском клубе играл Карлес Аленья, который сменил номер на 19-й.

Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов. 

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Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером.
 
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