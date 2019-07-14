Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером.

Голландец выбрал номер 21. Ранее под ним в каталонском клубе играл , который сменил номер на 19-й.

Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.