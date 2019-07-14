Андрей Васильев о минском «Торпедо»: «Пусть это останется на совести Мироненкова»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-капитан минского «Торпедо» Андрей Васильев рассказал о ситуации в клубе

- Даже не знаю, поздравлять вас с переходом в «Гомель» или сочувствовать по поводу того, что происходит в «Торпедо». Что у вас сейчас на душе?

– Конечно, печально, что так случилось с минским клубом. Как ни посмотри: со стороны или изнутри команды. Очень тяжело. Думаю, если у человека есть душа, ему всегда в такие моменты бывает трудно. Все-таки я полтора года провел в этом коллективе. Хочется сказать спасибо болельщикам за поддержку, а также партнерам и тренерам. Я у них многому научился. Надеюсь, кто-то чему-то научился и у меня. Обидно, что все так получилось, но такова жизнь и наша работа. Сейчас стараюсь не думать о плохом — только о хорошем. Например, о новой команде. О том, как помочь ей достичь поставленных целей. Постараюсь сохранять позитивный настрой...

- Когда поняли, что все на самом деле плохо?

– Если честно, до последнего в это не верил. Как и все остальные. Были убеждены, что сумеем выправить ситуацию. И уж точно не думали, что клуб может не доиграть чемпионат.

- У футболистов не осталось ощущения, что вас, грубо говоря, кинули?

– Не знаю, чувства у всех разные. Возможно, где-то и так. Но пусть это останется на совести Мироненкова. Он владелец клуба, распоряжается своими деньгами так, как считает нужным. Имеет право, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

- Вам на протяжении двух месяцев не платили зарплату. Как выживали?

– Спокойно. Благодаря тем деньгам, что заработал и отложил раньше. Плюс жена хорошо готовит, так что продуктов много не нужно было, – сказал Васильев.