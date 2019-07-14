Николай Ходасевич: «Я долго ждал, когда начнется охота на брестское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о матче «Динамо» Брест – «Динамо» Минск.

«Я долго ждал, когда начнется охота на брестское «Динамо». Охота напрашивается. За любым лидером следят очень пристально и рано или поздно на дистанции понимают, что делать с ним. Куда этот зверь бежит, где ставить капкан. И Гуренко эти капканы расставил очень здорово. Когда самая атакующая команда наваливается на тебя со всей дури, ты должен обороняться и вгрызаться в каждый мяч, и контратаковать. Плюс везение, а везение тоже было, потому что брестское «Динамо» в самом начале не забило.

Алексей Гаврилович с капитанской повязкой, один из «морских котиков», отправленных из брестского «Динамо», провел один из лучших матчей за последнее время. Дмитрий Билоног, украинский нападающий, который уже зарекомендовал себя в этом сезоне с наилучшей стороны, забивает эти два мяча. Каждый, наверное, хочет так играть против лидера, против самой атакующей команды, но не каждому дано и не каждому везет.

Брест расстроенный покидал стадион. Опустилась команда на вторую строчку, потому что БАТЭ является лидером, обыграв «Торпедо». Рано или поздно поражение должно было случиться. Каждая команда может собраться на один матч и продемонстрировать максимум своих возможностей. И добивается успеха тот, кому, собственно, никто не отдавал и шанса. Это и случилось в Бресте», – сказал Ходасевич.