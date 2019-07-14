Ходасевич о переносах: «Чемпионская интрига в самом соку. Только «Шахтер», #####, когда он свой матч сыграет?»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о переносах матчей.

«У нас пошли переносы в Чемпионате Беларуси. Матчи. Это сделал «Шахтер». Он перенес свой матч. Сергей Ташуев говорит, что его команда устала. Свой матч перенес и футбольный клуб Витебск, который тоже устал. «Славия» не играла в этом туре и не сыграет в следующем туре, а затем сыграет кубковый матч и если она его проиграет, потом будет снова пауза 2 недели, т.е. команда за 1,5 месяца из Мозыря проведет 1 кубковый матч! ########, да?

Все потому, что мы устали, у нас пришли еврокубки. Ну, значит, наверное, в пору задуматься, что пауза вот эта 3-недельная запланированная, она должна попадать уже на первые квалификационные раунды еврокубков, а не на вторые-третьи, потому что устают прямо сейчас со старту. Во-вторых, это вопросы к тому, как готовимся мы к еврокубкам. Почему клубы подходят, об этом я говорил чуть ранее, в таком разобранном состоянии. И в-третьих, на «Шахтере» я хочу заострить внимание не потому, что я как-то недолюбливаю этот клуб. Да вы посмотрите в ростер «горняков». Там же, извините меня, чуть ли не 40 человек. Ну 30 точно. И когда на весеннем отрезке дистанции «Шахтер» играл примерно одним и тем же составом, у Сергея Ташуева спрашивали: Так а где ротация? С учетом кубковых матчей, где ротация? Что отвечал Сергей Ташуев?

Он говорил о том, что тяжело вводить новую кровь. Тяжело, потому что связки нарушаются, там связи эти на поле там и т.д. И в итоге такой жесткий календарь вытянули практически одни и те же ребята. Пришли еврокубки. Я еще раз напоминаю, там в составе более 30 человек на контракте в Солигорске. 30 человек. Зачем они там находятся? Почему они не играют? Почему им «Шахтер» платит эти все деньги и подписывает их, собственно говоря. Приходят еврокубки – надо переносить матчи, потому что обойма вся одна и та же. Ну это очень нелогично. Ну это ужасно.

И БАТЭ, конечно, тоже задумывается перенести. Вроде как перенес, да, матч с «Дняпром»? Я, кстати, вот эту информацию необходимую проверил. Конечно, на этом фоне выглядит минское «Динамо», потому что там Сергей Гуренко, который пока никакие матчи переносить не собирается.

Наш чемпионат опять начинает выглядеть искалеченным. Ну а как к нему относиться? Вот у нас 14-го окончание 1-го круга состоялось, 15 тур прошел. И там не состоялось 2 матча: с участием «Витебска» и «Шахтера». «Шахтер» на всякий случай участвует в чемпионской борьбе. Когда он этот матч со «Славией» будет играть? Как он будет играть? Что будет происходить, я вообще не понимаю. Чемпионская интрига в самом соку. Только «Шахтер», #####, когда он свой матч сыграет?

А мы все время говорим и все подчеркивают, что надо уважать свой Чемпионат Беларуси. Так давайте изначально участники начнут его уважать, а потом будут уважать все остальные. Потому что, ну, смотришь на таблицу, а где вот эти вот матчи.

И не надо приводить пример России. У них еще хуже в этом плане. У них, я помню, «Зенит», для того, чтобы выиграть кубок УЕФА вообще полгода не играл матчи в российской Премьер-лиге или какой там турнир был на тот момент. Ну это не тот пример», – сказал Ходасевич в эфире своего « YouTube-канала ».