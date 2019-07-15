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«Юве», пропишет отступные за де Лигта 150 млн евро

16.07.2019 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе».

Стороны согласовали все детали трансфера, туринцы заплатят за 19-летнего игрока 70 миллионов евро плюс бонусы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Голландец сегодня или завтра утром прибудет на медосмотр в «Юве». В контракте футболиста будут прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.

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Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе».
 
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