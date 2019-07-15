ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матвеенко пояснил свой пост о «Динамо» Брест: «Понятно, что это было сделано с сарказмом. И судейские ошибки ведь признали»

16.07.2019 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко высказался о своем посте в Instagram после матча с брестским «Динамо».

— После недавнего матча с брестским «Динамо» ты написал в инстаграме: «К сожалению, деньги решают многое в футболе. Даже в белорусском футболе». Реакция народа?

— Я просто сделал скриншот того, что сказал Месси о судействе на Кубке Америки. Ну и оставил такую подпись. Конкретно про ту игру и про брестское «Динамо» ничего не говорил. Понятно, что это было сделано с сарказмом. Но никого же не обвинял. Просто всем ясно, что к топовым командам чуть больше симпатий, чем к остальным. Так не только у нас — везде. И к «Барселоне» такое же отношение, потому что она сильнейшая. Только потом получается, что в еврокубках удаляют, а наши к этому не привыкли.

И, наверное, хотят, чтобы там судили так же, как в чемпионате Беларуси. Ну а возвращаясь к матчу с Брестом, могу сказать, что те ошибки ведь признали. А

реализуй мы пенальти в начале матча... И еще не известно, был бы одиннадцатиметровый уже в наши ворота. Ход игры мог стать совсем другим, – сказал Матвеенко.

Антон Матвеенко: «К сожалению, деньги решают многое даже в белорусском футболе»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко высказался о своем посте в Instagram после матча с брестским «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Юве», пропишет отступные за де Лигта 150 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика