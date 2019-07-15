Матвеенко пояснил свой пост о «Динамо» Брест: «Понятно, что это было сделано с сарказмом. И судейские ошибки ведь признали»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко высказался о своем посте в Instagram после матча с брестским «Динамо».

— После недавнего матча с брестским «Динамо» ты написал в инстаграме: «К сожалению, деньги решают многое в футболе. Даже в белорусском футболе». Реакция народа?

— Я просто сделал скриншот того, что сказал Месси о судействе на Кубке Америки. Ну и оставил такую подпись. Конкретно про ту игру и про брестское «Динамо» ничего не говорил. Понятно, что это было сделано с сарказмом. Но никого же не обвинял. Просто всем ясно, что к топовым командам чуть больше симпатий, чем к остальным. Так не только у нас — везде. И к «Барселоне» такое же отношение, потому что она сильнейшая. Только потом получается, что в еврокубках удаляют, а наши к этому не привыкли.

И, наверное, хотят, чтобы там судили так же, как в чемпионате Беларуси. Ну а возвращаясь к матчу с Брестом, могу сказать, что те ошибки ведь признали. А

реализуй мы пенальти в начале матча... И еще не известно, был бы одиннадцатиметровый уже в наши ворота. Ход игры мог стать совсем другим, – сказал Матвеенко.

Антон Матвеенко: «К сожалению, деньги решают многое даже в белорусском футболе»